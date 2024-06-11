Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple бизнесмена

РБК, со ссылкой на материалы судебного заседания, сообщил, что палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности дала согласие аннулировать патент изобретателя Арташеса Икономова .
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