Открыть Узбекистан и Приморье друг для друга предложили в клубе "Тихоокеанская Россия"

Открыть Узбекистан и Приморье друг для друга предложили в клубе "Тихоокеанская Россия"

Актуальную ситуацию в торгово-экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве Дальнего Востока России и Республики Узбекистан обсудили участники очередного заседания Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+), сообщает ИА PrimaMedia.

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