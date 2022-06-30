Открыть Узбекистан и Приморье друг для друга предложили в клубе "Тихоокеанская Россия"

Актуальную ситуацию в торгово-экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве Дальнего Востока России и Республики Узбекистан обсудили участники очередного заседания Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+), сообщает ИА PrimaMedia.