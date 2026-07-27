Обзор матчей второго дня квалификации English Open 2026

Стэн Муди в напряженном поединке одержал победу над Дэвидом Грэйсом и вышел в первый раунд турнира English Open 2026, сообщает WST Стэн Муди (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Второй день квалификации English Open 2026 по снукеру ознаменовался упорной борьбой.
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