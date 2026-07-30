Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Почему эти твари еще в России?! Лишить купленного гражданства РФ и с кишлаками родственников- дармоедов с дактилоскопированием( навсегда и безвозвратно) на родину, пусть там  хоть акробатические номера в своих храмах исполняют- пока им головы не свернут.
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1 м.
Артур Будаев
Расстрел на местте. Одного-другого. И всё сразу прекратится
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1 м.
Артур Будаев
Дорогой! Они родились в России. Или Северо-кавказский регион не Россия? Не подумайте, что я их защищаю. Нет. Но...
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1 м.