Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

ninikooo Митусова

Почему эти твари еще в России?! Лишить купленного гражданства РФ и с кишлаками родственников- дармоедов с дактилоскопированием( навсегда и безвозвратно) на родину, пусть там хоть акробатические номера в своих храмах исполняют- пока им головы не свернут.