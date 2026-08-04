Россия создаёт резервный флот для поставок газа в Азию

МОСКВА (ИА Реалист). Вопреки попыткам Евросоюза заблокировать экспорт сжиженного природного газа (СПГ), Москва формирует резервный флот, который позволит сохранить поставки на мировые рынки и обеспечить стабильные доходы бюджета.
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