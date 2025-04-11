Началось проектирование второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга

Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко «Автодор» начал проектирование первого этапа второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2), сообщил вице-губернатор города Николай Линченко, выступая на конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
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