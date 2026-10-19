По его словам, многим поколениям украинцев придется отдавать долги европейским странам Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Max-канале, что Украина находится в безвыходном положении, поскольку объединение государств, которое ее поддерживает, вскоре начнет требовать возврата своих средств.