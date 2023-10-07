Израиль был уже дважды в истории. И дважды не дожил до 80 лет

Ковати

Миром правят не нации!!! А транснационалы и кланы. Евреи это народ, а правит народом транснационалы, у которых религия - власть и деньги. Во всех государствах транснационалы у руля. Транснационалы готовы убивать недолюдей за ресурсы. Народ - это тоже ресурс. Россия должна заниматься своими делами и только, чтобы не вымирать по миллиону в год, а увеличивать свой ресурс. Для этого надо помогать активным и справедливым представителям профсоюзов, отсюда все соц.гарантии и демография. Если мы знамя русского мира, значит надо всё русское культивировать правильной миграционной политикой и поддержанием через закон и порядок гражданские права всех без исключения граждан РФ. Тогда только мы будем сильными и не будет угрозы гражданской войны, или обнищания через тихую коррупцию. Мы должны сами не допускать внутренней, незаметной войны от 5-йколонны, т.к. это единственная угроза для России. Самое страшное это даже не ракеты, а внутренний враг. Маленький Израиль, справится с конфликтом, даже через проигранную войну, договорится, но еврейский народ вновь найдет лазейки создать новое государство и на тех же территориях. А вот мы можем себя утратить как этнос, если потеряем культуру, образование и тысячелетние ценности, что создавали нас. Поэтому без идеологической четкой линии невозможно сохранить такую территорию и ресурсы. Без правдивой политики внутренней и внешней авторитет РФ не будет таким каким он был веками