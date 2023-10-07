Более полугода назад, когда Израиль сотрясали демонстрации и внутренние столкновения, Президент этого государства Ицхак Герцо сказал: - Я чувствую – мы все чувствуем – что наступил момент перед столкновением, даже сильным столкновением.
Израиль был уже дважды в истории. И дважды не дожил до 80 лет
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Анатолий Федоров
"что за свою историю еврейское государство дважды возникало на земле Израиля и дважды распадалось, не достигнув 80 лет." - почему на земле Израиля? Это всё земли захваченные у других народов.
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2 час.
Ковати
Миром правят не нации!!! А транснационалы и кланы. Евреи это народ, а правит народом транснационалы, у которых религия - власть и деньги. Во всех государствах транснационалы у руля. Транснационалы готовы убивать недолюдей за ресурсы. Народ - это тоже ресурс. Россия должна заниматься своими делами и только, чтобы не вымирать по миллиону в год, а увеличивать свой ресурс. Для этого надо помогать активным и справедливым представителям профсоюзов, отсюда все соц.гарантии и демография. Если мы знамя русского мира, значит надо всё русское культивировать правильной миграционной политикой и поддержанием через закон и порядок гражданские права всех без исключения граждан РФ. Тогда только мы будем сильными и не будет угрозы гражданской войны, или обнищания через тихую коррупцию. Мы должны сами не допускать внутренней, незаметной войны от 5-йколонны, т.к. это единственная угроза для России. Самое страшное это даже не ракеты, а внутренний враг. Маленький Израиль, справится с конфликтом, даже через проигранную войну, договорится, но еврейский народ вновь найдет лазейки создать новое государство и на тех же территориях. А вот мы можем себя утратить как этнос, если потеряем культуру, образование и тысячелетние ценности, что создавали нас. Поэтому без идеологической четкой линии невозможно сохранить такую территорию и ресурсы. Без правдивой политики внутренней и внешней авторитет РФ не будет таким каким он был веками
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1 час.
Evgenija Palette
И, ведь, была информация (и не раз), что самые зверства, совершаемые якобы СС, на самом деле осуществлялись фашиствующими, холопствующими перед немцами хохлами, белорусами, литовцами, латышами, эстонцами, поляками...
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41 мин.
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