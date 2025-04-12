Бойцовская собака покусала маленького ребенка в Нижегородской области

Бойцовская собака напала на 4‑летнего мальчика на Бору. Как рассказали очевидцы в соцсетях, в какой-то момент питбуль выскочил из машины, и сразу набросился на малыша, который вместе со своей тетей гулял рядом.
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