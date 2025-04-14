Экономист Осипов: Трамп де-факто снял часть антироссийских санкций

Американская сторона де-факто сняла часть санкций против России. Об этом Ura.ru заявил экономист и заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова Владимир Осипов.
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