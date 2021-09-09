На уроке "Безопасность на дороге" инспектор ГИБДД проверила знания ребят детсада №106

Сегодня, 9 сентября, сотрудники Госавтоинспекции по городу Уссурийску совместно с управлением образования и молодежной политики администрации УГО организовали и провели профилактическое мероприятие "Безопасность на дороге", направленное на пресечение и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает ИА UssurMedia.