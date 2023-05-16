Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Американский генерал заявил, что Россия фактически побеждает в конфликте на Украине – ВИДЕО В российско-украинском конфликте пока лидирует Москва, а деградация вооруженных сил РФ была грубо искажена СМИ.