МОЯ СТРАНА

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    " ... вызывает колоссальную ненависть и злобу у всего народ ... " НЕ надоело здешним авторам - горе-мыслителям, говор..."На ошибках не уч...
  • Аршак Меликджанян
    ну так и мы предупредили всех этих дебилов и нато, чтобы убрались подальше,теперь надо просто объявить санитарную зон...Ультиматум США к ...
  • Геннадий Блинов
    Расстреливать!!!Замы министра обо...

Американский генерал заявил, что Россия фактически побеждает в конфликте на Украине – ВИДЕО

Американский генерал заявил, что Россия фактически побеждает в конфликте на Украине – ВИДЕО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Американский генерал заявил, что Россия фактически побеждает в конфликте на Украине – ВИДЕО В российско-украинском конфликте пока лидирует Москва, а деградация вооруженных сил РФ была грубо искажена СМИ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх