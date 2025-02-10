Сыгран пятый тур чемпионата Камчатского края по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом в соревнованиях высшей лиги чемпионата Камчатского края по шахматам среди женщин в Петропавловске-Камчатском идет Ксения Кокорева после пятого тура 9 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.