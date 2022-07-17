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ЦСКА за 2,5 млн евро купит 22-летнего опорника сборной Чили Мендеса у «Унион Эспаньола» (Тоньо Акоста)

ЦСКА близок к трансферу капитана «Унион Эспаньола» Виктора Мендеса. Как сообщил журналист Тоньо Акоста, 22-летний хавбек готов перейти в российский клуб.

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