Сальников — об отказе российских пловцов от ЧМ в Катаре: решение было принято ещё в октябре

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал отказ российских пловцов и прыгунов в воду от регистрации на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, который был последним квалификационным стартом на Олимпиаду-2024 в Париже.