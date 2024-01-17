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Сальников — об отказе российских пловцов от ЧМ в Катаре: решение было принято ещё в октябре

Сальников — об отказе российских пловцов от ЧМ в Катаре: решение было принято ещё в октябре

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал отказ российских пловцов и прыгунов в воду от регистрации на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, который был последним квалификационным стартом на Олимпиаду-2024 в Париже.

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