Олег Газманов пожаловался на нежелание молодёжи слушать патриотические песни

Исполнитель заметил существенный недостаток у русской молодёжиИменитый артист пожаловался на то, что молодёжь России не хочет слушать патриотические песни Олег Газманов на круглом столе в Госдуме констатировал, что у русской молодёжки не развит интерес к патриотическим песням.