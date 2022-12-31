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Губерниев о возможном назначении Ростовцева: «Если СБР плевать на правила, они могут назначить водопроводчиков, уборщицу»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Павел Ростовцев не может стать главным тренером сборной России по биатлону, так как не удовлетворяет критериям Минспорта РФ.

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