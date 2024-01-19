Пашинян сближается с НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. В ходе встречи политики обсудили сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку.