Пашинян сближается с НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. В ходе встречи политики обсудили сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку.
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