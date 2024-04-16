В Госдуме поддержали предложение запретить детям управлять электросамокатами

В Госдуме поддержали предложение запретить несовершеннолетним управлять электросамокатами. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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