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Овечкин против «Коламбуса»: 2-й матч без очков, 5 бросков, 4 хита за 19:46

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:0).

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