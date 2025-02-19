Разозлившийся даниловец чуть не сжег жену и дом

Жителя Даниловского района Ярославской области будут судить за угрозу убийством. На скамью подсудимых 65-летнего мужчину привел семейный конфликт, во время которого даниловец чуть не спалил свою жену и дом.
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