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Разозлившийся даниловец чуть не сжег жену и дом

Разозлившийся даниловец чуть не сжег жену и дом

Жителя Даниловского района Ярославской области будут судить за угрозу убийством. На скамью подсудимых 65-летнего мужчину привел семейный конфликт, во время которого даниловец чуть не спалил свою жену и дом.

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