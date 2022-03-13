Происшествия

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На Ставрополье полицейские провели акцию «Подделке – нет!»

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Курский» провели информационно-пропагандистскую акцию «Подделке - нет!».

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