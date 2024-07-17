Два новых мурала появятся в Надымском районе к концу лета

Две соседствующие трехэтажки в поселке Лонгъюган украсят муралами с изображением северной фауны. Как стало известно «Красному Северу», уже к 31 августа на стенах многоквартирников хотят нарисовать лис и волка.
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