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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексееву дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговой политики UFC

«Ирина Алексеева из Челябинской области (Россия) получила 12-месячный бан за нарушение нашей антидопинговой политики.

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