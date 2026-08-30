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RT Russia

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В офисе Зеленского пожаловались на тактику «беспилотной карусели» армии России

В офисе Зеленского пожаловались на тактику «беспилотной карусели» армии России

За август армия России уже запустила по объектам на Украине более 2500 реактивных «Гераней», хотя за весь июль украинцы насчитали лишь 1500 таких дронов, заявил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

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