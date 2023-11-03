Опубликована программа мероприятий в «Ночь искусств» в Крыму и Севастополе

Музеи и театры Крыма и Севастополя присоединяются к ежегодной акции «Ночь искусств». Для жителей и гостей полуострова проведут множество спектаклей, концертов, выставок, экскурсий и различных мастер-классов.
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