Косачев: В ЕП не поддержали идею о выборах в РФ, заботясь о своем переизбрании

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выступил с заявлением о том, что члены Европарламента (ЕП) размышляют только о своем переизбрании и действуют под воздействием тенденции к отстаиванию государствами собственных национальных интересов.
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