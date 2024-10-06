У хитрых казахов глаза открылись!

Алексей Камышов

В основной своей массе казахи никогда не отличались умом и сообразительностью, а вот хитростью и огромным желанием "святой халявы" их Создатель не обделил. Вот на это их и поймали ушлые и подлые "западные цивилизаторы", которые не их одних на обещания "светлого богатого будущего в капиталистическом раю с очень красивыми бусами на шее" поймали. Им бы умную книжку про Буратино надо было в детстве читать, а они листовками от соровских НКО баловались...