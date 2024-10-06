БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У хитрых казахов глаза открылись!

У хитрых казахов глаза открылись!

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Не думали, не гадали казахи, что придётся им западных благодетелей пугать судами и исками.

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Комментарии
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Алексей Камышов
В основной своей массе казахи никогда не отличались умом и сообразительностью, а вот хитростью и огромным желанием &quot;святой халявы&quot; их Создатель не обделил. Вот на это их и поймали ушлые и подлые &quot;западные цивилизаторы&quot;, которые не их одних на обещания &quot;светлого богатого будущего в капиталистическом раю с очень красивыми бусами на шее&quot; поймали. Им бы умную книжку про Буратино надо было в детстве читать, а они листовками от соровских НКО баловались...
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2 час.
ВМ
Виктор Миков
Нести культуру народу Казахстана ещё рано...
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2 час.

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