Здравствуйте, мои дорогие читатели. Не думали, не гадали казахи, что придётся им западных благодетелей пугать судами и исками.
У хитрых казахов глаза открылись!
Комментарии
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Алексей Камышов
В основной своей массе казахи никогда не отличались умом и сообразительностью, а вот хитростью и огромным желанием "святой халявы" их Создатель не обделил. Вот на это их и поймали ушлые и подлые "западные цивилизаторы", которые не их одних на обещания "светлого богатого будущего в капиталистическом раю с очень красивыми бусами на шее" поймали. Им бы умную книжку про Буратино надо было в детстве читать, а они листовками от соровских НКО баловались...
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2 час.
ВМ
Виктор Миков
Нести культуру народу Казахстана ещё рано...
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2 час.
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