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Джон Тернус возглавил Apple и раскрыл свои приоритеты на посту генерального директора

Джон Тернус возглавил Apple и раскрыл свои приоритеты на посту генерального директора

Джон Тернус возглавил Apple. Компания обновила страницу с информацией о руководстве на официальном сайте и расширила его биографию, отдельно обозначив ключевые приоритеты нового генерального директора.

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