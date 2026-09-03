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В Севастополе осудили девушку, инсценировавшую изнасилование и кражу ради прогула работы

В Севастополе осудили девушку, инсценировавшую изнасилование и кражу ради прогула работы

В Севастополе завершилось судебное разбирательство по делу о заведомо ложном доносе. Фигуранткой стала девятнадцатилетняя местная жительница, которая в марте текущего года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что стала жертвой изнасилования и ограбления.

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