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Немцы пересаживаются с отечественного автопрома на китайские электрокары

В течение долгого времени немецкие автомобили считались эталоном качества и надежности. Однако, в последнее время на рынке наблюдается интересный тренд: китайские автопроизводители, которые еще несколько лет назад воспринимались как производители бюджетных машин с сомнительным качеством, все чаще привлекают внимание европейского покупателя, и в частности, немецкого.

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