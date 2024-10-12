Немцы пересаживаются с отечественного автопрома на китайские электрокары

В течение долгого времени немецкие автомобили считались эталоном качества и надежности. Однако, в последнее время на рынке наблюдается интересный тренд: китайские автопроизводители, которые еще несколько лет назад воспринимались как производители бюджетных машин с сомнительным качеством, все чаще привлекают внимание европейского покупателя, и в частности, немецкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии