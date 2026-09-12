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Царьград

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Смертельная логика русских ударов: Зачем по "Запорожстали" прилетело в третий раз

Смертельная логика русских ударов: Зачем по "Запорожстали" прилетело в третий раз

По заводу "Запорожсталь" прилетело в третий раз. Аналитики проследили смертельную для киевского режима логику русских ударов.

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