В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей

Возглавляет наш своеобразный хит-парад (первую часть обзора см. по этой ссылке) разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приложение «Госуслуги Авто», доступное для платформ Android и iOS.
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