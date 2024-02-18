Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВМС Великобритании сообщили об атаке у берегов Йемена

ВМС Великобритании сообщили об атаке у берегов Йемена

В Красном море, в 35 морских милях (64,8 км) к югу от порта Мокки в Йемене произошел инцидент, который был расценен Управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании как атака.

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