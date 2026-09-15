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Женщина впала в кому после процедуры у язычника

Женщина впала в кому после процедуры у язычника

Впала в кому после мануального массажа, который ей сделал язычник в банном комплексе жительница Тамбова, об этом 15 сентября сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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