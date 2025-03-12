Не голодный, значит

Зачем тормозить себя, отказывать себе в удовлетворении потребностей? Вот бывает заявляет человек: ” Хочу, очень хочу! Но, денег нет, времени нет и , знаете, как-то лень…” Что здесь может быть? Потребность определяет возможности, а не наоборот.