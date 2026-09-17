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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайт-энд «Сан-Франциско» Джейк Тонджес пропустит остаток сезона, Дежон Стриблинг выбыл примерно на 10 недель

Тайт-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джейк Тонджес пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщил главный тренер команды Кайл Шенахен.

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