Жители Первоуральска отсудили ежедневные выплаты за проблемы с водой

Денежную компенсацию отсудили за грязную воду и перебои с подачей горячей воды у теплоснабжающей компании «Т плюс» в городе Первоуральск Свердловской области местные жители, сообщает 16 августа Telegram-канал Ural Mash.
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