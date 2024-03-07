Официальный аккаунт Stellar Blade в Твиттере лайкнул пост c просьбой выпустить игр...

Официальный аккаунт Stellar Blade в Твиттере лайкнул пост c просьбой выпустить игру как можно скорее на PCОфициальный аккаунт Stellar Blade в Твиттере не особо активен, в основном они лайкают новости об игре и фан-арты, но вчера игроки в фан-группе игры на Reddit заметили, что аккаунт лайкнул пост китайского фаната с просьбой… источник.