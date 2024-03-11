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The Telegraph: в Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины наемника

The Telegraph: в Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины наемника

Британец Гарри Грегг свел счеты с жизнью после возвращения с Украины. Он уехал в зону боевых действий импульсивно, без должной подготовки и опыта, а вернувшись страдал от посттравматического стрессового расстройства, сообщила газета The Telegraph.

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