The Telegraph: в Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины наемника

Британец Гарри Грегг свел счеты с жизнью после возвращения с Украины. Он уехал в зону боевых действий импульсивно, без должной подготовки и опыта, а вернувшись страдал от посттравматического стрессового расстройства, сообщила газета The Telegraph.
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