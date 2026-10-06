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Газета.ру

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Пилот Литвинов назвал логичным решение сбивать пассажирские самолеты в случае их захвата

Пилот Литвинов назвал логичным решение сбивать пассажирские самолеты в случае их захвата

Готовность Израиля сбить самолет Flydubai после нападения на пилота, несмотря на большое количество пассажиров, логична, поскольку на другой чаше весов было еще большее количество жертв на земле.

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