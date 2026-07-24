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Газета.ру

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Юрист Чирикова: работающим пенсионерам полагается дополнительный отпуск

Юрист Чирикова: работающим пенсионерам полагается дополнительный отпуск

В России полагается дополнительный отпуск длительностью до двух недель без сохранения зарплаты. Предоставляется он в течение года по заявлению работника, сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

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