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AP показало приветствие Зеленским экс-бойца СС в парламенте Канады

AP показало приветствие Зеленским экс-бойца СС в парламенте Канады

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

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