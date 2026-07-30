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Царьград

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"Денег не хватает": экс-участник "Дома-2" Солнцев* пожаловался на жизнь в США

"Денег не хватает": экс-участник "Дома-2" Солнцев* пожаловался на жизнь в США

Сбежавший из России шоумен рассказал, что не может выжить в Калифорнии на 20 000 долларов в месяц.Бывший участник и наставник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев* (настоящая фамилия — Калганов*) столкнулся с суровыми реалиями эмиграции.

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