"Денег не хватает": экс-участник "Дома-2" Солнцев* пожаловался на жизнь в США

Сбежавший из России шоумен рассказал, что не может выжить в Калифорнии на 20 000 долларов в месяц.Бывший участник и наставник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев* (настоящая фамилия — Калганов*) столкнулся с суровыми реалиями эмиграции.