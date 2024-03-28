Вторая попытка: особняк на Садовой продают под офисы за 83 млн

В Адмиралтейском районе Петербурга продается симпатичный особнячок 1938 года постройки. Здание расположено вблизи станции метро, рядом — Никольский Морской собор, Юсуповский сад и другие достопримечательности центра города.
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