Некрасиво передаривать вещи но ...так хотелось удивить сицилийца!

Подарки — это всегда приятно.Причем в душе становится радостно и от дарения, и от их получения. В обществе передаривание подарков считается дурным тоном, обычно они остаются где-то на дальней полке собирать пыль и грязь.
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