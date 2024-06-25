Минздрав РФ: в стационарах находятся 77 человек, пострадавших в Севастополе

Лечение в московских и севастопольских стационарах оказывается 77 гражданам, пострадавшим в результате украинской атаки на Севастополь, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко 25 июня на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н.
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