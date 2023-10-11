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ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ИРАНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ИРАНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

По результатам прорыва боевиков ХАМАСа на территорию Израиля и всего, что там сейчас творится. Происходящее — генеральная репетиция ирано-израильской войны.

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