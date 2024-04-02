Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Спасибо вам, красивые, неповторимые мальчики!»: Юные стримеры признаются в любви к террористам-убийцам и поливают матерной грязью Армию России

«Спасибо вам, красивые, неповторимые мальчики!»: Юные стримеры признаются в любви к террористам-убийцам и поливают матерной грязью Армию России

Чудовищное, кровавое террористическое преступление в московском «Крокус Сити Холле» вскрыло целый пласт очень серьёзных проблем, начиная с подпольной, криминальной деятельности мигрантов и заканчивая обеспечением общественной безопасности.

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Комментарии
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Silver Kont
Что-то много мразей всплыло в Ростовской области, и все стримеры - шлюхи и пидоры..... Пора и на руководство области обратить внимание соответствующим органам.... А толстомордого пидарасика отправить на перевоспитание, в отдалённый гарнизон на Дальнем Востоке, там таких &quot;любят&quot;....
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10 час.
igor laptev
ты прав. у нас тут очень много гадов. нужна федеральная чистка всего этого гадья.
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10 час.
Александр Рус
Россия-щедрая душа?да достало уже все это!!!!власть,твою мать,работать будешь?лови этих ублюдков и просто уничтожай
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53 мин.

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