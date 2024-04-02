«Спасибо вам, красивые, неповторимые мальчики!»: Юные стримеры признаются в любви к террористам-убийцам и поливают матерной грязью Армию России

Silver Kont

Что-то много мразей всплыло в Ростовской области, и все стримеры - шлюхи и пидоры..... Пора и на руководство области обратить внимание соответствующим органам.... А толстомордого пидарасика отправить на перевоспитание, в отдалённый гарнизон на Дальнем Востоке, там таких "любят"....