В Лос-Анджелесе назвали победителей музыкальной премии "Грэмми"

67-я церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе, США. Награду за "Лучший рэп-альбом" вручили артисту под псевдонимом Doechii, его альбом "Alligator Bites Never Heal" заслужил признание экспертного жюри.
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